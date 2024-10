Iltempo.it - "Grave imbavagliare un giornale", l'ira della destra per la querela di Cucchi

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) «Massima solidarietà a "Il Tempo" e alla sua importante battaglia per la difesalibertà d'espressione. Noi lo facciamo sempre, anche quando non siamo d'accordo.une soprattutto è sintomo di poca concezione democratica». A dirlo Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. «Non rivelare le fonti - sostiene - fa partelibertà di stampa». Per Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fdi in Senato quella sinistra che «sbraita e scende in piazza se il governo Meloni promuove leggi sacrosante in difesalibertà individuale e contro i dossieraggi, ricorre ai giudici e addiritturail direttore di un, se le notizie arrecano danno alla sua parte politica». Chi mette a repentaglio il discorso pubblico, secondo il senatore Marco Lisi, quindi, sono i soliti compagni.