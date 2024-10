Come te nessuno mai (Di martedì 22 ottobre 2024) Un appuntamento misterioso, due strade che si incrociano, due destini che, forse, non si incontreranno: Margot Robbie è protagonista di un nuovo corto firmato Luca Guadagnino. Per raccontare l’ultima evoluzione di una fragranza senza tempo Vanityfair.it - Come te nessuno mai Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un appuntamento misterioso, due strade che si incrociano, due destini che, forse, non si incontreranno: Margot Robbie è protagonista di un nuovo corto firmato Luca Guadagnino. Per raccontare l’ultima evoluzione di una fragranza senza tempo

La storia di Lorenza - docente precaria : “Sola con la mia bambina. Quest’anno nessuno mi chiama - sono disperata - come farò?” - . Nonostante abbia risposto a una trentina di interpelli per il sostegno, non ha mai ricevuto chiamate, evidenziando un problema di accesso alle opportunità lavorative. Lorenza, insegnante di scuola secondaria, si trova a fronteggiare una realtà lavorativa complessa e frustrante. L'articolo La storia di Lorenza, docente precaria: “Sola con la mia bambina. (Orizzontescuola.it)

«Sono un'insegnante precaria - sola con la mia bambina. Quest'anno nessuno mi chiama - sono disperata : come faremo?» - «L'unica scelta che avevo sarebbe stata accettare un contratto da otto ore settimanali dovendo fare quattro ore al giorno di macchina a 600 euro al mese, ma io ho anche una figlia a cui... (Leggo.it)

Buongiorno super in Empoli-Napoli - due dati lo incoronano : nessuno come lui - Alessandro Buongiorno da urlo: due dati lo incoronano – La Presse – spazionapoli. Solidità difensiva e non solo: ci sono altri due dati che lo incoronano come migliore della sfida. A dimostrarlo sono anche i dati diffusi dalla Lega di Serie A sul lunch match dell’ottava giornata: non solo per la solidità difensiva, ma il centrale del club di Aurelio De Laurentiis si è contraddistinto anche in ... (Spazionapoli.it)