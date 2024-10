Lanazione.it - Capodaglio. Fari su Dapporto e Della Rovere

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Otto appuntamenti tra prosa e musica nella stagione 2024/2025 del Teatro Wandadi Castelfranco Piandiscò. Lucrezia Lante, Massimo, Ninni Bruschetta, Claudio "Greg" Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio sono alcuni degli artisti che animeranno il cartellone fruttocollaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e comune. Si parte il 6 dicembre, alle 21 come per tutti gli spettacoli, con Non si fa così di Audrey Schebat con Lucrezia Lantee Arcangelo Iannace, per la regia di Francesco Zecca. Alternando toni tragici e comici, Schebat scuote i suoi personaggi e il pubblico. In discussione c’è la coppia e la sua longevità. Il 20 dicembre, da Molière in scena Il malato immaginario, adattamento di Riccardo Rombi, con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini.