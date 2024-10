Amarcord – Il Milan-Mechelen deciso da una zampata di van Basten (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco la time machine di 'acMilan.com' relativa a Milan-Club Brugge e che riguarda il Milan-Mechelen deciso da Marco van Basten Pianetamilan.it - Amarcord – Il Milan-Mechelen deciso da una zampata di van Basten Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco la time machine di 'ac.com' relativa a-Club Brugge e che riguarda ilda Marco van

Windrose Giants Antwerp op zoek naar tweede Europese zege: “Winst noodzakelijk om in de running te blijven” - Windrose Giants Antwerp ontvangt woensdagavond Olympic Fribourg in de FIBA Europe Cup. Als de sinjoren op koers willen blijven voor de tweede ronde moet er gewonnen worden van het Zwitserse team met B ... (nieuwsblad.be)

Krijger Daam Foulon trakteert KV Mechelen-supporters tegenwoordig zelfs op extra toetje: "Ik wou dat al lang doen" - De supporters van KV Mechelen weten wat ze aan Daam Foulon hebben. De krijger in hem, die krijgen ze haast elke week te zien. Bij de assistgevers en doelpuntenmakers zien ze hem ook bij momenten opdui ... (voetbalkrant.com)

Bij KV Mechelen wel, bij KAA Gent niet: Coosemans is heel kordaat over zijn houding - De voorbije zes jaar stond Colin Coosemans nauwelijks op een voetbalveld. Als je hem nu bezig ziet bij RSC Anderlecht dan valt dat eigenlijk niet te begrijpen, maar het was wel zo. (voetbalkrant.com)