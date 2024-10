Gaeta.it - Un tour imperdibile: l’Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca continua la sua avventura musicale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlottobrinoSevero?eská Filharmonie Teplice, conosciuta come Orchestradel, è attualmente in pieno svolgimento in Italia. Sotto la direzione del maestro Alfonso Scarano, con la presenzatalentuosa violinista Giulia Rimonda, la formazionesta dilettando gli spettatori in diverse città italiane, portando una selezione di capolavori classici che spazia da Beethoven a Dvo?ák. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di assistere a concerti di alta qualità in località meno servite da eventi di questo tipo. Le tappe dele il programmadelha già incantato il pubblico con le sue performance ad Acri, Messina e Gallipoli.