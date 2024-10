UFFICIALE – Non solo l’Inter, guai Young Boys: stagione finita! Nota (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo Young Boys, prossimo euro-rivale dell’Inter, perde un giocatore che chiude anzitempo la sua stagione con gli svizzeri. C’è il comunicato del club. COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la Nota dello Young Boys sull’infortunio del giovane centrocampista classe 2004: “Quest’anno il centrocampista Miguel Chaiwa non sarà più disponibile per lo Young Boys: il 20enne ha riportato diversi infortuni ai legamenti della caviglia destra giocando con la nazionale dello Zambia contro la Repubblica del Ciad a causa di un fallo dell’avversario. Miguel Chaiwa dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e resterà fuori per mesi”. Si tratta del secondo infortunio pesante ravvicinato per la prossima avversaria dell’Inter in Champions League. Mercoledì lo scontro contro l’Inter, nella terza partita di Champions League, che si giocherà a Berna. Inter-news.it - UFFICIALE – Non solo l’Inter, guai Young Boys: stagione finita! Nota Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo, prossimo euro-rivale del, perde un giocatore che chiude anzitempo la suacon gli svizzeri. C’è il comunicato del club. COMUNICATO– Di seguito ladellosull’infortunio del giovane centrocampista classe 2004: “Quest’anno il centrocampista Miguel Chaiwa non sarà più disponibile per lo: il 20enne ha riportato diversi infortuni ai legamenti della caviglia destra giocando con la nazionale dello Zambia contro la Repubblica del Ciad a causa di un fallo dell’avversario. Miguel Chaiwa dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e resterà fuori per mesi”. Si tratta del secondo infortunio pesante ravvicinato per la prossima avversaria delin Champions League. Mercoledì lo scontro contro, nella terza partita di Champions League, che si giocherà a Berna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys-Inter Youth League : formazioni - dove vederla in tv e streaming - Young Boys Under 19-Inter Primavera con calcio d`inizio mercoledì 23 ottobre alle 14 allo Sportpark Wyler di Berna è una gara valevole per... (Calciomercato.com)

Zielinski - verso una decisione per Young Boys-Inter : 2 scenari – Sky - Quest’ultimo ha lavorato a parte nella giornata di oggi e cercherà di recuperare per il match contro la Juventus, in programma domenica alle 18 allo stadio San Siro. Niente viaggio europeo anche per Francesco Acerbi e Kristjan Asllani. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Zielinski ha saltato l’ultima partita contro la Roma, vinta dall’Inter per 1-0. (Inter-news.it)

Young Boys-Inter : le probabili formazioni - L’unica punta di riferimento sarà Itten sostenuta da un folto centrocampo. . Per rientrare nel gruppo di testa i nerazzurri non possono steccare questo appuntamento contro gli svizzeri consapevoli di non avere tante possibilità di qualificazione. Magnin INTER(3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrji, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Taremi. (Sport.periodicodaily.com)