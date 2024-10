Superbonus, a settembre oneri per Stato oltre 123 miliardi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al 30 settembre 2024 le detrazioni maturate per i lavori conclusi nell'ambito del Superbonus sono ancora leggermente cresciute, superando quota 123 miliardi di euro di oneri per lo Stato, per l'esattezza ammontando a 123,016 miliardi. Secondo i dati Enea i condomini interessati sono stati 134.042, gli edifici unifamiliari 244.803, le unità indipendenti 117.302, i castelli 8. Quotidiano.net - Superbonus, a settembre oneri per Stato oltre 123 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al 302024 le detrazioni maturate per i lavori conclusi nell'ambito delsono ancora leggermente cresciute, superando quota 123di euro diper lo, per l'esattezza ammontando a 123,016. Secondo i dati Enea i condomini interessati sono stati 134.042, gli edifici unifamiliari 244.803, le unità indipendenti 117.302, i castelli 8.

