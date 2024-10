Salerno, riconosciuto il corpo bruciato tra le sterpaglie: è della tedesca Silvia Nowak (Di lunedì 21 ottobre 2024) È di Silvia Nowak il corpo ritrovato nella mattinata di venerdì 18 ottobre tra le sterpaglie a Ogliastro Marina, frazione costiera del comune di Castellabate, nel salernitano. La conferma dei primi sospetti è arrivata dopo il riconoscimento da parte del fidanzato, avvenuto nelle scorse ore. Era stato proprio lui a denunciarne la scomparsa nella giornata di martedì 15, per poi affidarsi alla Procura di Vallo della Lucania, a cui sono state affidate le indagini. L'accaduto A effettuare la tragica scoperta sono stati gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile che, da giorni, stavano pattugliando l'area insieme ai carabinieri, le forze dell'ordine e i cani molecolari alla ricerca di Silvia Nowak, una 53enne di nazionalità tedesca, di cui non si avevano notizie da martedì pomeriggio. Tg24.sky.it - Salerno, riconosciuto il corpo bruciato tra le sterpaglie: è della tedesca Silvia Nowak Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È diilritrovato nella mattinata di venerdì 18 ottobre tra lea Ogliastro Marina, frazione costiera del comune di Castellabate, nel salernitano. La conferma dei primi sospetti è arrivata dopo il riconoscimento da parte del fidanzato, avvenuto nelle scorse ore. Era stato proprio lui a denunciarne la scomparsa nella giornata di martedì 15, per poi affidarsi alla Procura di ValloLucania, a cui sono state affidate le indagini. L'accaduto A effettuare la tragica scoperta sono stati gli agentipolizia locale e i volontariprotezione civile che, da giorni, stavano pattugliando l'area insieme ai carabinieri, le forze dell'ordine e i cani molecolari alla ricerca di, una 53enne di nazionalità, di cui non si avevano notizie da martedì pomeriggio.

