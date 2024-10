Operazione della Polizia di Stato: Arrestati quattro indagati per sequestro di persona ed estorsione a Napoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Svelati dettagli agghiaccianti di un caso di violenza e minacce mafiose legato a una compravendita di cellulari, conclusosi con il salvataggio della vittima dopo 30 ore di terrore. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 soggetti gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni, aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p. Puntomagazine.it - Operazione della Polizia di Stato: Arrestati quattro indagati per sequestro di persona ed estorsione a Napoli Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Svelati dettagli agghiaccianti di un caso di violenza e minacce mafiose legato a una compravendita di cellulari, conclusosi con il salvataggiovittima dopo 30 ore di terrore. Su delega del ProcuratoreRepubblica di, si comunica che, nei giorni scorsi, ladiha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 soggetti gravemente indiziati didia scopo die lesioni, aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p.

