Operaio investito da un ritorno di fiamma: è grave (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ritorno di fiamma, il fuoco sul viso e la corsa dei soccorsi. grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre a Uboldo, in provincia di Varese. Un uomo è rimasto ferito all'interno dell'azienda dove lavora ed è stato portato in ospedale con urgenza. Tutto è accaduto pochi Milanotoday.it - Operaio investito da un ritorno di fiamma: è grave Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi, il fuoco sul viso e la corsa dei soccorsi.incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre a Uboldo, in provincia di Varese. Un uomo è rimasto ferito all'interno dell'azienda dove lavora ed è stato portato in ospedale con urgenza. Tutto è accaduto pochi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio a Uboldo - operaio investito al volto da un ritorno di fiamma in una fabbrica di nastri adesivi - . All’interno dell’azienda Sicad di via Caduti della Liberazione, che produce nastri adesivi, un operaio di 43 anni è stato investito da ritorno di fiamma durante miscelazione di sostanze non note. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Ats. È stato soccorso da un’ambulanza e dall’automedica e portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. (Ilgiorno.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni dal 28 ottobre : molestie in ospedale e un ritorno di fiamma - Le prossime puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 ottobre all’1 novembre 2024 saranno le numero 6556, 6557, 6558, 6559 e 6560 della storica soap di marca Rai ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni sulle loro principali trame. Roberto spera che il ritorno di Marina a Palazzo... (Napolitoday.it)

Investito dal ritorno di fiamma. Anziano grave in ospedale - Una tipologia di incidente, quella legata all’utilizzo di prodotti altamente infiammabili per alimentare il fuoco tutt’altro che nuove e con conseguenze assai gravi. A innescare il fuoco, secondo quanto emerso, sarebbe stato un ritorno di fiamma. . E, purtroppo, come spesso accade, al tentativo di accensione ha corrisposto un violento ritorno di fiamma che ha investito l’anziano signore. (Lanazione.it)