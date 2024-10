Oasis in tour con camerini e viaggi separati, il piano evitare litigi: “Non è un tour sull’amore fraterno” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una fonte interna al tour degli Oasis ha raccontato al The Mirror che sembra esserci un’organizzazione molto serrata per evitare il più possibile i contatti tra i fratelli Gallagher. La band si era infatti separata in seguito ai loro litigi e, per evitare ricadute, nel tour 2025 i fratelli avranno camerini e viaggi separati. Fanpage.it - Oasis in tour con camerini e viaggi separati, il piano evitare litigi: “Non è un tour sull’amore fraterno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una fonte interna aldegliha raccontato al The Mirror che sembra esserci un’organizzazione molto serrata peril più possibile i contatti tra i fratelli Gallagher. La band si era infatti separata in seguito ai loroe, perricadute, nel2025 i fratelli avranno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché gli Oasis non rilasceranno interviste per promuovere il live tour 2025 - Gli Oasis hanno dichiarato tramite X che non rilasceranno interviste per promuovere il loro tour 2025. Il motivo? I fratelli hanno paura di dover rispondere a domande troppo invadenti sul loro rapporto personale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il tour degli Oasis sbarca in America senza il «prezzo dinamico». I fan europei protestano - Le piattaforme si limitavano a vendere i biglietti senza preoccuparsi o sapere (ma su questo persistono sostanziosi dubbi) che poi sarebbero stati rivenduti a prezzi esorbitanti dai privati. . «È ampiamente riconosciuto – si legge in una nota ad hoc sui canali social ufficiali della band – che i prezzi dinamici rimangono uno strumento utile per combattere il bagarinaggio dei biglietti e ... (Open.online)

Oasis : i prezzi altissimi dei biglietti del tour finiscono alla Commissione europea - Su Ticketmaster i fan si sono improvvisamente trovati di fronte a un aumento repentino ed esponenziale del prezzo per rivedere i fratelli Gallagher insieme. Ed è polemica. (Vanityfair.it)