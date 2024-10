Non ancora inaugurata e già allagata, la villetta di Ponte Schiavo è una piscina di fango (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non è stata ancora inaugurata e già rischia di dover essere nuovamente messa in sicurezza dopo il nubifragio che si è abbattuto questa mattina sulla zona sud di Messina. La villetta di Ponte Schiavo, dove ancora ci sono lavori per la sua realizzazione e la consegna ai residenti, è stata Messinatoday.it - Non ancora inaugurata e già allagata, la villetta di Ponte Schiavo è una piscina di fango Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non è statae già rischia di dover essere nuovamente messa in sicurezza dopo il nubifragio che si è abbattuto questa mattina sulla zona sud di Messina. Ladi, doveci sono lavori per la sua realizzazione e la consegna ai residenti, è stata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pantanaccio, è già chiuso il parco appena inaugurato - «Questa storia è veramente incredibile: ma cosa l'hanno inaugurato a fare se poi lo trovo chiuso?». È la domanda di una signora che fuori dal parco pubblico ... (ilmessaggero.it)

Roma, dopo oltre 50 anni inaugura il mercato “Nuovo Bravetta” in via dei Capasso - Il quadrante Pisana-Bravetta, appartenente al XII Municipio il 24 di questo mese, vedrà finalmente schiudersi le porte del nuovo mercato, sito in via dei Capasso, come assicurato ... (ilmessaggero.it)

Genova inaugura la nuova "Passeggiata delle Antiche Repubbliche Marinare" nel Canale di Calma di Pra' - Una domenica ricca di simbolismo e legami storici quella del 13 ottobre nel Canale di Calma di Pra', dove si è svolta l'inaugurazione della "Passeggiata delle Antiche Repubbliche Marinare". La cerimon ... (ilvescovado.it)