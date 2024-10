Oasport.it - MotoGP, questo Marc Marquez fa paura. Il GP d’Australia un trailer in vista del 2025?

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Signori, parliamoci chiaro, senza ipocrisie. Quanto compiuto ieri daa Phillip Island deve spaventare tutti gli avversari del trentunenne iberico, nonché la folta schiera di haters della sua figura, particolarmente numerosa alle latitudini italiche. Diciamo che lui non fa nulla per rendersi simpatico, ma non è certoil metro di paragone con cui si misura la grandezza di un pilota. Sono i risultati e il modo in cui vengono conseguiti a dover essere presi in considerazione in fase di analisi. Ebbene, la corsa australiana ha detto come El Trueno de Cervera sia stato immensamente superiore ai rivali. Secondo nella Sprint con grossa sbavatura in avvio. Vincitore nel Gran Premio propriamente detto, nonostante una partenza “bucata” a causa del tear-off finito sotto la ruota posteriore. A dispetto degli start a handicap,ha saputo risalire la china.