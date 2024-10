Thesocialpost.it - Maltempo, esonda il torrente a Maida: strade impraticabili, disagi enormi in zona

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcontinua a colpire duramente la Calabria, dove oggi l’allerta meteo è stata ridimensionata da arancione a gialla, ma la situazione rimane critica. In particolare, il Comune di, in provincia di Catanzaro, è rimasto isolato a causa dell’zione di un, che ha resodiverse. La circolazione sulla strada statale 280, in direzione di Lamezia Terme, è stata interrotta all’altezza del Centro Commerciale ‘Due Mari’, creando ulteriori difficoltà per i residenti e i viaggiatori. Nelladi Lamezia Terme, a partire dalle 23 di ieri sera, si sono registrati numerosicausati dalle forti piogge. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato una serie di emergenze, con decine di richieste di intervento per allagamenti e infiltrazioni d’acqua.