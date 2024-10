LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 ,3-4 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match combattuto, il belga aumenta le percentuali al servizio. (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Goffin che attacca velocemente e spiazza Arnaldi, di diritto aperto. Ora cambio campo! 40-15 Perfetto smash sotto rete del belga, nulla può Matteo. 30-15 Tocca il soffitto nuovamente, il rovescio in difesa dell’azzurro. 15-15 Errore grave di Goffin che, a campo aperto, sciupa di diritto ad incrociare. 15-0 Out la giocata lunga di Arnaldi. 3-3 Game Arnaldi, bravo Matteo che conlude col rovescio vincente. Tiene il turno di battuta. 40-0 Altro missile al servizio, decimo Ace! 30-0 Smorzata mal calibrata da Goffin. 15-0 Apre il game con l’Ace il sanremese, il nono. Si gioca da un’ora e 42 minuti. 2-3 Game Goffin, errore su palla morbida, troppo corta, di Arnaldi. AD-40 Super battuta di Goffin. 40-40 Ancora bravo Arnaldi col diritto angolato che manda all’errore Goffin. AD-40 Attacco a rete controtempo del belga che spiazza Arnaldi. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 ,3-4 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match combattuto, il belga aumenta le percentuali al servizio. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Gameche attacca velocemente e spiazza, di diritto aperto. Ora cambio campo! 40-15 Perfetto smash sotto rete del, nulla può Matteo. 30-15 Tocca il soffitto nuovamente, il rovescio in difesa dell’azzurro. 15-15 Errore grave diche, a campo aperto, sciupa di diritto ad incrociare. 15-0 Out la giocata lunga di. 3-3 Game, bravo Matteo che conlude col rovescio vincente. Tiene il turno di battuta. 40-0 Altro missile al, decimo Ace! 30-0 Smorzata mal calibrata da. 15-0 Apre il game con l’Ace il sanremese, il nono. Si gioca da un’ora e 42 minuti. 2-3 Game, errore su palla morbida, troppo corta, di. AD-40 Super battuta di. 40-40 Ancora bravocol diritto angolato che manda all’errore. AD-40 Attacco a rete controtempo delche spiazza

LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 3-4 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - SECONDO SET – Arnaldi aggredisce in discesa a rete, di nuovo parità ! SECONDO SET – 40-40, Arnaldi agguanta di nuovo i vantaggi! SECONDO SET – Tre ace nel game, uno di seconda, per Arnaldi che tiene così la battuta a quindici. PRIMO SET – Goffin si porta sul 5-3! Salva una palla del controbreak e chiude ai vantaggi, ora si avvicina alla vittoria del primo set. (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 1-2 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match apertissimo - l’azzurro cerca lo strappo decisivo - 15-0 Spedisce in rete il dritto in difesa il sanremese. 1-3 Game Goffin con grande uscita lungo linea di rovescio. 30-40 Brutto dritto in uscita di servizio di Arnaldi. Contro break servito. 30-0 Out in larghezza il dritto di Arnaldi. 1-0 Out il rovescio di Goffin. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale punto a punto dell’incontro. (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 2-2 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Si va ancora ai vantaggi. SECONDO SET – Sale fino al 30-30 Arnaldi! Occasione d’oro. PRIMO SET – Arnaldi si soffia il naso. PRIMO SET ARNALDI! Dopo un’ora e dieci minuti e due set point annullati, al tie-break l’azzurro si impone nel primo set su Goffin in versione deluxe. PRIMO SET – Esita Goffin, trova il passante vincente Arnaldi! 15-30. (Sportface.it)