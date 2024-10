Lite Furiosa Dietro le Quinte: Alan a Rischio Espulsione! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio grave coinvolge Alan Friedman a Ballando con le Stelle. La Rai avrebbe chiesto la sua eliminazione. Ecco che cosa è accaduto! Un episodio piuttosto serio sarebbe accaduto Dietro le Quinte di Ballando con le Stelle poco prima dell’inizio della quarta puntata. Il protagonista è Alan Friedman, al centro di una richiesta di allontanamento da parte della Rai o della produzione del programma, come svelato dall’esperto televisivo Davide Maggio. Secondo quanto riferito, l’emittente avrebbe inviato una lettera chiedendo la sua Espulsione. Ma cosa è successo esattamente? Davide Maggio ha lanciato la notizia inizialmente tramite un tweet e successivamente con una diretta su Instagram, durante la quale ha spiegato che l’episodio in questione gli è stato confermato da fonti affidabili. Gossipnews.tv - Lite Furiosa Dietro le Quinte: Alan a Rischio Espulsione! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio grave coinvolgeFriedman a Ballando con le Stelle. La Rai avrebbe chiesto la sua eliminazione. Ecco che cosa è accaduto! Un episodio piuttosto serio sarebbe accadutoledi Ballando con le Stelle poco prima dell’inizio della quarta puntata. Il protagonista èFriedman, al centro di una richiesta di allontanamento da parte della Rai o della produzione del programma, come svelato dall’esperto televisivo Davide Maggio. Secondo quanto riferito, l’emittente avrebbe inviato una lettera chiedendo la sua. Ma cosa è successo esattamente? Davide Maggio ha lanciato la notizia inizialmente tramite un tweet e successivamente con una diretta su Instagram, durante la quale ha spiegato che l’episodio in questione gli è stato confermato da fonti affidabili.

"Come ti permetti?". Alan Friedman - cos'è successo veramente dietro le quinte a Ballando - Lo spareggio (vinto) in coppia con Giada Lini contro Sonia Bruganelli e il maestro Carlo Aloia non ha evidentemente rasserenato gli animi. Io ieri sera riconosco di avere reagito male, ho mostrato la mia rabbia e mi sono pentito subito ma oggi ti dico che sento di avere reagito come dovevo perché io non sono né una macchietta, né una persona poco seria". (Liberoquotidiano.it)

Ballando con le stelle : lite nel dietro le quinte tra Alan Friedman e un membro dello staff : "Rai chiede allontanamento" - Si vocifera che Alan Friedman sia stato coinvolto in una lite accesa dietro le quinte, un episodio che avrebbe scatenato tensioni all'interno della produzione di Ballando con le Stelle. (Comingsoon.it)

“È successo un fatto grave dietro le quinte di ‘Ballando con le Stelle’ tra Alan Friedman e una donna dello staff. È arrivata una lettera di richiamo - ma la Rai chiede di allontanarlo” - “Spero che se ne parli”, ha concluso Maggio, “anche perché è un programma della tv pubblica e dovrebbe dar conto di un fatto del genere. Davide Maggio ha poi spiegato di avere fatto quel tweet “nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione”. (Ilfattoquotidiano.it)