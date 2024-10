Incendio sul tetto della scuola, evacuati 400 bambini a Castel Volturno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le fiamme hanno interessato il tetto della palestra dell'istituto comprensivo Garibaldi di Castel Volturno (Caserta); non risultano feriti né intossicati. Fanpage.it - Incendio sul tetto della scuola, evacuati 400 bambini a Castel Volturno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le fiamme hanno interessato ilpalestra dell'istituto comprensivo Garibaldi di(Caserta); non risultano feriti né intossicati.

Fiamme sul tetto scuola - evacuati studenti a Castel Volturno - . La scuola è stata subito evacuata dai bambini, e nessuno è rimasto ferito. it. Tempo di lettura: < 1 minutoScuola evacuata a Castel Volturno (Caserta) per un incendio che ha interessato il tetto dell’istituto. E’ accaduto stamani all’istituto comprensivo Garibaldi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone) in seguito alla segnalazione di alcun ... (Anteprima24.it)

Segovio - per scherzo o quasi. Il quartetto in piazza Castello con ’Danze e colonne sonore’ - Vi. Go. O. In caso di pioggia per il concerto è previsto spazio alternativo al chiuso. Così il celebre chitarrista-compositore argentino Máximo Diego Pujol si esprime in merito al cd prodotto dal Quartetto Se. 50 e le danze di Nino Rota da ‘Il Gattopardo’ a celebri colonne sonore di Bacalov (Il postino), Piovani (La vita è bella), fino ad arrivare a celebri tanghi e milonghe di Piazzolla (Verano ... (Lanazione.it)

Viaggio Balcanico al Castello. Va in scena il Quartetto K. Ispirato dall’Europa dell’est - Da oltre due decenni il Quartetto K interpreta e rielabora con uno stile personale e accurato il repertorio musicale dall’area centro europea e balcanica. Il concerto è uno degli appuntamenti del XXX Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’, inserito nella rassegna ‘Notti al Castello’. Il concerto è organizzato dall’associazione musicale Il Pianoforte in collaborazione con la Società dei ... (Lanazione.it)