Grande Fratello, notte di passione tra Shaila Gatta e Javier Martinez: le immagini bollenti (Video) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Javier Martinez si sono lasciati andare ad una notte di passione. Ricordiamo che l'ex velina di Striscia la notizia ha inizialmente mostrato un interesse per Lorenzo Spolverato ma, quando il modello ha cominciato a trascorrere del tempo con Helena Prestes, la ragazza si è concentrata su Javier che, dal canto suo, ha sempre manifestato interesse per lei. Dopo alcuni giorni, però, Shaila ha capito di essere troppo diversa dal pallavolista di origini argentine, che ha definito "moscio", sostenendo di avere più intesa con Lorenzo. Nel corso della settima puntata del Grande Fratello, Shaila ha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico. Dal canto suo Lorenzo ha ammesso che con l'ex allieva di Amici "è scattata una scintilla fisica e mentale. Io sento qualcosa, mi piace".

“Grande fratello” - due concorrenti lasceranno la casa : il motivo - Beatrice Luzzi, il gesto a sorpresa per una fan in grave difficoltà Leggi anche: “Grande Fratello”, l’ex di Beatrice scatenato contro una concorrente: “La squalificherei” “Grande fratello”, due concorrenti lasceranno la casa: il motivo Per volontà di Alfonso Signorini il “Grande Fratello” diventa internazionale. (Tvzap.it)

Grande Fratello - gli inquilini scoprono che questa sera arriverà una new entry : la loro reazione (Video) - Sulla piattaforma X, infatti, gli utenti hanno condiviso un filmato risalente alla sera di ieri, 20 ottobre, in cui i gieffini hanno commentato la notizia. twitter. I media spagnoli hanno dato la modella di origini cubane e il pallavolista argentino come i papabili inquilini scelti per l’esperimento. (Isaechia.it)

Grande Fratello Scoop : Squalifica Certa Per Lorenzo! - Anche se Helena gli ha più volte chiesto di smettere, Lorenzo ha continuato, ignorando le sue richieste. Tuttavia, è proprio il comportamento di Lorenzo che ha acceso di nuovo le polemiche. Lorenzo Spolverato questa volta ha oltrepassato i limiti al Grande Fratello. Già altre volte il suo atteggiamento aveva sollevato critiche, ma questa volta la situazione sembra più seria, e i telespettatori ... (Gossipnews.tv)