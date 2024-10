Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 21 al 26 ottobre 2024: Nihan viva grazie a Zeynep

(Di lunedì 21 ottobre 2024) © US MediasetPericolo di vita pernelle prossime puntate di. In seguito all’attentato organizzato da Asu per liberarsi di lei, la donna ha bisogno di una donazione di sangue prima di essere operata. Allarmata da Kemal, disposto a tutto pur di salvare la sua amata,decide quindi aiutareper cercare di salvare il rapporto con il fratello Maggiori info nelleche seguono. La dizi è in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.15, il sabato alle 14:45 e il giovedì in prima serata su Canale 5. E’ visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 21 a sabato 26Lunedì 21: i sospetti di Emir Emir sospetta che Kemal efossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito.