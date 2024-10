ComoLake, grande successo per la seconda edizione (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Cernobbio esponenti provenienti da tutto il mondo hanno illustrato progetti di innovazione e digitalizzazione che guardano al futuro. Top manager del digitale e rappresentati delle istituzioni si sono confrontati sulle nuove tecnologie mettendo al centro nuove idee e soluzioni innovative Sbircialanotizia.it - ComoLake, grande successo per la seconda edizione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Cernobbio esponenti provenienti da tutto il mondo hanno illustrato progetti di innovazione e digitalizzazione che guardano al futuro. Top manager del digitale e rappresentati delle istituzioni si sono confrontati sulle nuove tecnologie mettendo al centro nuove idee e soluzioni innovative

La "grande sfida" del digitale non può prescindere dal dialogo tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. nti di debolezza e per risolverli si deve partire proprio dal confronto.

