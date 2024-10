Quifinanza.it - Atalanta-Celtic e Young Boys-Inter in Champions: dove vederle in streaming e in Tv

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Italiane in campo nella terza giornata diper dipingere di nerazzurro il mercoledì di coppa. L’di Gian Piero Gasperini attende a Bergamo una squadra con quarti di nobiltà europei come il, per una sfida che promette spettacolo. Partita molto più alla portata per l’di Simone Inzaghi, che volerà in Svizzera in una trasferta corta contro lofanalino di coda del girone unico. Entrambe a quattro punti e alla ricerca di una vittoria per rimanere attaccati al treno in testa alla classifica. I numeri Dopo il positivo pareggio 0-0 contro l’Arsenal e la netta vittoria per 3-0 contro lo Shakthar Donetsk, la Dea potrebbe raggiungere i due successi di fila inLeague per la prima volta da marzo 2020, stagione in cui riuscì ad approdare ai quarti di finale.