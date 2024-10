Sampdoria, Kasami e Venuti tornano titolari. Yepes e Depaoli in panchina (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico della Sampdoria, Andrea Sottil, ha annunciato che ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla squadra vista in campo contro la Juve Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico della, Andrea Sottil, ha annunciato che ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla squadra vista in campo contro la Juve

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sampdoria - con il Cesena ballottaggio Yepes-Meulensteen. E Kasami... - Settimana cruciale per la Sampdoria in vista della delicata sfida contro il Cesena, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita contro la Juve... (Calciomercato.com)

Sampdoria - Sottil lancia Kasami : domenica titolare con il Cesena - Da parecchio tempo una delle domande che si fanno i tifosi della Sampdoria riguarda l`assenza dal campo di Pajtim Kasami. Il centrocampista,... (Calciomercato.com)

Sampdoria - Sottil su Kasami : "Ecco perché non gioca". Borini non convocato - il motivo - Ci sono due giocatori in casa Sampdoria che sono particolarmente apprezzati dai tifosi blucerchiati ma che per il momento, per un motivo o per... (Calciomercato.com)