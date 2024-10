Salis incontra i No Tav che sradicano la recinzione e occupano i terreni espropriati (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo aver incontraro la neo eletta all'Europarlamento al presidio di San Didero, i No tav hanno divelto le transenne per tornare a insediarsi nei terreni da poco espropriati Ilgiornale.it - Salis incontra i No Tav che sradicano la recinzione e occupano i terreni espropriati Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo averro la neo eletta all'Europarlamento al presidio di San Didero, i No tav hanno divelto le transenne per tornare a insediarsi neida poco

