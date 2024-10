MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla (Di domenica 20 ottobre 2024) Bagnaia sfida Martin per il primato nella classifica del mondiale La MotoGp torna protagonista in Australia. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. Fondamentale per Pecco quindi la gara di oggi, quando a Phillip Island si assegneranno punti Sbircialanotizia.it - MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bagnaia sfida Martin per il primato nella classifica del mondiale Latorna protagonista in. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. Fondamentale per Pecco quindi ladi, quando a Phillip Island si assegneranno punti

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi sanzionato con un long lap penalty - Acosta unfit - Vedremo poi quale ruolo giocheranno anche altri piloti, come Marc Marquez ed Enea Bastianini che punteranno a far saltare il banco. 40 italiane, mentre il via della gara sarà alle 05. Sul circuito di Phillip Island apprestiamoci a vivere una gara molto intensa in cui non soltanto la massimizzazione della prestazione farà la differenza. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : alle 00.40 il warm up - 00. L’alfiere della Ducati Factory ha visto salire a 16 punti il distacco dalla vetta occupata in classifica generale da Martin. 00 italiane! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Fra poco potremo intuire qualcosa, per capire se può iniziare la scalata a quei 16 punti che gli mancano dalla vetta. (Oasport.it)

MotoGp in Australia - oggi la gara : orario e dove vederla - Fondamentale per Pecco quindi la gara di oggi, quando a Phillip Island si assegneranno punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il campionato. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16.