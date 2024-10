MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contentissimo, avevo un gran passo nonostante il dolore alla spalla” (Di domenica 20 ottobre 2024) Fabio Di Giannantonio ha raccolto un ottimo quarto posto a Phillip Island nel gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team Pertamina Enduro VR46, partito 12°, ha fatto una grande rimonta dimostrando un passo molto competitivo ed eguagliando il miglior risultato dell’anno (Assen). “Sono contentissimo, abbiamo fatto un lavorone secondo me. Partivamo indietro, la partenza è stata buona ma non mi si è sganciato l’abbassatore davanti in curva 1, quindi ho rischiato tantissimo e ho perso di nuovo posizioni. Da lì però avevo davvero un gran passo. Sono stato bravo perché ho gestito bene, anche se ho fatto un po’ di casino con le mappe. Negli ultimi tre giri, quando ho rimesso la mappa giusta, ho passato tutto il gruppo e ho fatto il mio miglior giro in gara. Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contentissimo, avevo un gran passo nonostante il dolore alla spalla” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Diha raccolto un ottimo quarto posto a Phillip Island nelPremio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il romano del team Pertamina Enduro VR46, partito 12°, ha fatto unade rimonta dimostrando unmolto competitivo ed eguagliando il miglior risultato dell’anno (Assen). “, abbiamo fatto un lavorone secondo me. Partivamo indietro, la partenza è stata buona ma non mi si è sganciato l’abbassatore davanti in curva 1, quindi ho rischiato tantissimo e ho perso di nuovo posizioni. Da lì peròdavvero unstato bravo perché ho gestito bene, anche se ho fatto un po’ di casino con le mappe. Negli ultimi tre giri, quando ho rimesso la mappa giusta, ho passato tutto il gruppo e ho fatto il mio miglior giro in gara.

