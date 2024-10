Massimo Pomilio è il presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo medio Adriatico (Di domenica 20 ottobre 2024) Massimo Pomilio, 58 anni di Pescara, AD di Pomilio Blumm, è il neo oresidente del comitato Piccola Industria di ConfIndustria Abruzzo medio Adriatico. Sarà affiancato da Sandro Spella, presidente di Citra Vini, che ha assunto il ruolo di vicepresidente. Il comitato Piccola Industria raccoglie Ilpescara.it - Massimo Pomilio è il presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo medio Adriatico Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 58 anni di Pescara, AD diBlumm, è il neo oresidente deldi Conf. Sarà affiancato da Sandro Spella,di Citra Vini, che ha assunto il ruolo di vice. Ilraccoglie

