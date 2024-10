Lo sfogo in diretta del ds dell’Empoli dopo il ko col Napoli: “State glissando sul rigore vorrei spiegazioni” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, interviene in diretta tv su DAZN durante l'intervista post gara per sfogarsi contro la decisione arbitrale di Abisso di indicare rigore per il Napoli. Il dirigente empolese è contrariato: "State glissando sul rigore, vorrei delle spiegazioni..". Fanpage.it - Lo sfogo in diretta del ds dell’Empoli dopo il ko col Napoli: “State glissando sul rigore vorrei spiegazioni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, interviene intv su DAZN durante l'intervista post gara per sfogarsi contro la decisione arbitrale di Abisso di indicareper il. Il dirigente empolese è contrariato: "Statesuldelle spiegazioni..".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

News SSC Napoli - Caprile messo alle strette in diretta : le parole sul dualismo con Meret - itIn merito alle parole di Conte nello spogliatoio tra il primo ed il secondo tempo:“Cos’è cambiato nell’intervallo? Diciamo ci ha svegliato per usare un eufemismo. Empoli Napoli, le parole di Caprile – SpazioNapoli. Non deve più accadere. Empoli Napoli, Caprile sicuro: “Sono concentrato su me stesso, sceglierà il mister” Sulla partita e sul protagonista del match che ha deciso la partita, ... (Spazionapoli.it)

DIRETTA Serie A - Empoli-Napoli 0-1 : Kvara-gol dal dischetto! LIVE - it. Calciomercato. : Conte CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus* punti 16, Inter e Milan* 14, Lazio 13*, Udinese* 13, Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10, Verona, Bologna* e Como* 9, Parma* 7, Cagliari e Genoa* 6, Lecce 5, Monza e Venezia 4. All. All. I toscani di Roberto D’Aversa, che invece vengono dal primo ko stagionale contro la Lazio, puntano ad ottenere un risultato ... (Calciomercato.it)

DIRETTA Serie A - Empoli-Napoli 0-0 : via al secondo tempo! LIVE - Antonio Conte, allenatore del Napoli (foto Ansa) – Calciomercato. : Conte CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus* punti 16, Inter e Milan* 14, Lazio 13*, Udinese* 13, Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10, Verona, Bologna* e Como* 9, Parma* 7, Cagliari e Genoa* 6, Lecce 5, Monza e Venezia 4. (Calciomercato.it)