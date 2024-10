LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Norris-Verstappen vale una fetta di Mondiale, la Ferrari ci prova (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 La classifica del Mondiale costruttori: 1. McLaren 522 2. Red Bull 4833. Ferrari 453 4. Mercedes 336 5. Aston Martin 86 6. Haas 34 7. RB 34 8. Williams 16 9. Alpine 13 10. Sauber 0 20.34 La classifica del Mondiale piloti: 1. Max Verstappen (Red Bull) 3392. Lando Norris (McLaren) 2853. Charles Leclerc (Ferrari) 2504. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos Sainz (Ferrari) 197 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 7. George Russell (Mercedes) 159 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 25 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. Kevin Magnussen (Haas) 8 16. Pierre Gasly (Alpine) 817. OLIVEr Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas) 18. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. Franco Colapinto (Williams) 4 20. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Norris-Verstappen vale una fetta di Mondiale, la Ferrari ci prova Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 La classifica delcostruttori: 1. McLaren 522 2. Red Bull 4833.453 4. Mercedes 336 5. Aston Martin 86 6. Haas 34 7. RB 34 8. Williams 16 9. Alpine 13 10. Sauber 0 20.34 La classifica delpiloti: 1. Max(Red Bull) 3392. Lando(McLaren) 2853. Charles Leclerc () 2504. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos Sainz () 197 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 7. George Russell (Mercedes) 159 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 25 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. Kevin Magnussen (Haas) 8 16. Pierre Gasly (Alpine) 817. Or Bearman (/ Haas) 7 (6 ined 1 in Haas) 18. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. Franco Colapinto (Williams) 4 20.

