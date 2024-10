La Juventus di Thiago Motta è un bunker: i grandi numeri difensivi dopo otto giornate (Di domenica 20 ottobre 2024) Si chiama Juventus, si legge bunker difensivo. I numeri difficilmente mentono e quelli della squadra bianconera, in queste prime otto giornate di campionato, sono semplicemente impressionanti. Thiago Motta ha dato un’organizzazione di gioco ben precisa che si vede nonostante i tanti infortuni e i tanti protagonisti scesi in campo (a volte anche inattesi come Savona e Mbangula). I bianconeri hanno subito un solo gol in otto partite di campionato, per lo più su calcio di rigore, in Juventus-Cagliari 1-1. Poi sette clean sheet. Ma non sono numeri frutti del caso, tutt’altro. Infatti andando ad analizzare tutte le otto partite della Juventus viene fuori un dato che è ancora più spaventoso rispetto al gol subito. Perché puoi anche prendere pochi gol, ma concedere tante occasioni agli avversari. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si chiama, si leggedifensivo. Idifficilmente mentono e quelli della squadra bianconera, in queste primedi campionato, sono semplicemente impressionanti.ha dato un’organizzazione di gioco ben precisa che si vede nonostante i tanti infortuni e i tanti protagonisti scesi in campo (a volte anche inattesi come Savona e Mbangula). I bianconeri hanno subito un solo gol inpartite di campionato, per lo più su calcio di rigore, in-Cagliari 1-1. Poi sette clean sheet. Ma non sonofrutti del caso, tutt’altro. Infatti andando ad analizzare tutte lepartite dellaviene fuori un dato che è ancora più spaventoso rispetto al gol subito. Perché puoi anche prendere pochi gol, ma concedere tante occasioni agli avversari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Thiago Motta : «Non sto proprio pensando a Inter-Juventus!» - Dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio grazie all’autorete di Mario Gila, la formazione bianconera si presenterà alla sfida di San Siro con la volontà di sfoderare una prestazione diversa rispetto a quella che fece da spartiacque nella scorsa stagione verso il successo finale dei nerazzurri. Stiamo pensando allo Stoccarda, una squadra che sta giocando bene nonostante la sconfitta di oggi. (Inter-news.it)

Juventus-Lazio - Thiago Motta : “Vittoria meritata - Cambiaso importante” - Cambiaso sta crescendo tantissimo. La Lazio è una squadra generosa e lo ha dimostrato oggi mettendoci in difficoltà nonostante l’inferiorità numerica. The post Juventus-Lazio, Thiago Motta: “Vittoria meritata, Cambiaso importante” appeared first on SportFace. È un giocatore completo e può ancora migliorare in più zone del campo, in particolare in fase difensiva”. (Sportface.it)

Juventus - Thiago Motta : "Vittoria importante e meritata - Cambiaso..." - Thiago Motta si gode la vittoria per 1-0 contro la Lazio, rimasta in dieci uomini per l`espulsione di Romagnoli. L`allenatore della Juventus... (Calciomercato.com)