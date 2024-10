Inter, attenzione alla Roma: Juric ha un piano specifico per Inzaghi (Di domenica 20 ottobre 2024) Juric quando incrocia Inzaghi ha sempre un piano specifico. E probabilmente questa sua tendenza si vedrà anche in Roma-Inter, per cui è lecito aspettarsi qualcosa di diverso da quanto visto fino ad ora. PARTITA PARTICOLARE – Juric è ormai un tecnico consolidato in Serie A. Uno che quindi ha uno storico per cui lo si conosce. Per di più ha uno stile molto specifico, che lo rende ancora più identificabile. C’è però un’eccezione. Che si verifica quando negli ultimi anni quando incrocia Inzaghi. Il che apre all’idea che contro l’Inter vedremo una Roma diversa. PREPARAZIONE SPECIFICA – Al Torino il calcio del tecnico era diventato persino monotono nel suo ripetersi sempre uguale. Nessuna variazione particolare, né come stile né come modulo. Eppure contro l’Inter, e solo contro l’Inter, Juric ha deciso di cambiare totalmente modulo. Inter-news.it - Inter, attenzione alla Roma: Juric ha un piano specifico per Inzaghi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)quando incrociaha sempre un. E probabilmente questa sua tendenza si vedrà anche in, per cui è lecito aspettarsi qualcosa di diverso da quanto visto fino ad ora. PARTITA PARTICOLARE –è ormai un tecnico consolidato in Serie A. Uno che quindi ha uno storico per cui lo si conosce. Per di più ha uno stile molto, che lo rende ancora più identificabile. C’è però un’eccezione. Che si verifica quando negli ultimi anni quando incrocia. Il che apre all’idea che contro l’vedremo unadiversa. PREPARAZIONE SPECIFICA – Al Torino il calcio del tecnico era diventato persino monotono nel suo ripetersi sempre uguale. Nessuna variazione particolare, né come stile né come modulo. Eppure contro l’, e solo contro l’ha deciso di cambiare totalmente modulo.

