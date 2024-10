GP di Austin, la diretta: Leclerc comanda solitario, Verstappen al pit-stop rientra dietro a Sainz (Di domenica 20 ottobre 2024) 25° giro - Verstappen al pit-stop, monta gomme dure e rientra dietro a Sainz25° giro - Leclerc ha 11" di vantaggio su Verstappen che comincia ad andare in crisi con le gomme. Terzo Ilmessaggero.it - GP di Austin, la diretta: Leclerc comanda solitario, Verstappen al pit-stop rientra dietro a Sainz Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 25° giro -al pit-, monta gomme dure e25° giro -ha 11" di vantaggio suche comincia ad andare in crisi con le gomme. Terzo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GP di Austin - la diretta : Leclerc porta a 7" il vantaggio su Verstappen - problemi risolti per Sainz - 19° giro - Pit-stop per Gasly e Tsunoda, gomme dure per loro 18° giro - Perez supera Tsunoda per il settimo posto, Russell diventa 11esimo passando Alonso mentre Magnussen va al... (Ilmessaggero.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Leclerc fa sognare la Ferrari - vantaggio enorme su Verstappen! - Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono classificati in terza e quarta posizione, non avendo quel feeling con le mescole soft che sarebbe stato necessario avere per fare la differenza nel time-attack. 20. Anche la Sprint Race ha dato buone risposte. 9° giro/56 ALLUNGA LECLERC! 2?5 su Verstappen. 10° giro/56 Leclerc al comando con 3. (Oasport.it)

GP di Austin - la diretta : Leclerc aumenta il vantaggio su Verstappen - Sainz comunica mancanza di potenza - 11° giro - Leclerc +3"6 Verstappen +5" Sainz +7"3 Norris +10" Piastri poi Gasly Magnussen Tsunoda Perez Hulkenberg Alonso Lawson Colapinto Bottas Russell Ocon Stroll Albon... (Ilmessaggero.it)