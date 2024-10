Fai Cisl: "Inaccettabile che si continui a piangere per le morti sul lavoro" (Di domenica 20 ottobre 2024) “Questo ennesimo incidente mortale sul lavoro ci colpisce duramente e ci richiama all’urgenza di garantire la sicurezza e la tutela della vita di tutti i lavoratori, soprattutto in settori così delicati come quello forestale, dove le condizioni ambientali possono diventare pericolose e Palermotoday.it - Fai Cisl: "Inaccettabile che si continui a piangere per le morti sul lavoro" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Questo ennesimo incidente mortale sulci colpisce duramente e ci richiama all’urgenza di garantire la sicurezza e la tutela della vita di tutti i lavoratori, soprattutto in settori così delicati come quello forestale, dove le condizioni ambientali possono diventare pericolose e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cisl Fvg e Confindustria AA insieme per protocollo IA sul lavoro - La Femca Cisl Fvg (energia, chimica, moda e affini) e Confindustria Alto Adriatico avvieranno una "collaborazione strategica" per elaborare un protocollo in ambito regionale che stabilisca orientamenti e principi chiari sull'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Agrusti ha sottolineato che "la formazione è fondamentale, soprattutto per i ragazzi, per preparare persone che ... (Quotidiano.net)

Cisl Fp Sicilia - nasce il coordinamento giovani : "Includere nel lavoro quotidiano gli under 35" - E’ un sindacato che punta sempre più ai giovani. Nasce nella Cisl Fp Sicilia il coordinamento Giovani. Lo ha stabilito oggi il Consiglio generale della federazione regionale della Funzione pubblica approvando all’unanimità una modifica del regolamento di attuazione dello Statuto. “Il nostro... (Palermotoday.it)

Morto sul lavoro in A10 - in Liguria sono 15 da inizio anno. Cisl : "Basta parole - aumentare i controlli" - Un'altra morte sul lavoro, quella di stamattina (lunedì 14 ottobre) sull'autostrada A10 dove un camioncino con a bordo due operai è finito fuori strada. . 15 morti sul lavoro in Liguria da. . Qui tutti gli aggiornamenti. Uno dei due, un uomo di 30 anni, è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. (Genovatoday.it)