F1 GP Austin 2024 Russell | Abbiamo faticato tanto Wolff | Giornata frustrante

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Ieri eravamo in lotta per la prima posizione nelle qualifiche Sprint, ma oggidavvero. È fonte di confusione il modo in cui le nostre fortune siano cambiate così drasticamente da un giorno all’altro. E’ chiaro che quando troviamo l’assetto giusto di questa vettura, siamo in grado di lottare per la pole position e la vittoria della gara. Quando non lo facciamo, siamo in fondo al gruppo di testa”. Così Georgecommenta il sabato di. “Nella Sprint ho perso una posizione in partenza e ho spinto forte per riconquistarla. Purtroppo poiiniziato ad avere problemi con le gomme e sono andato indietro. È stato difficile da capire dato che il nostro ritmo venerdì, soprattutto sulla lunga distanza, era forte.continuato a lottare in qualifica, anche se il mio ultimo giro sembrava andare bene prima di bloccarmi alla curva 12.