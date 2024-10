Disagi sulla rete ferroviaria italiana: circolazione sospesa in più regioni a causa del maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Le condizioni meteo critiche continuano a causare Disagi sulla rete ferroviaria in diverse regioni italiane. In particolare, il traffico ferroviario è stato sospeso su diverse tratte, con limitazioni di percorso e cancellazioni di numerosi treni, come riportato sul sito ufficiale di Trenitalia. Tra Caltanissetta e Dittaino circolazione sospesa La linea ferroviaria tra Caltanissetta Xirbi e Dittaino è chiusa da ieri a causa delle difficili condizioni meteorologiche. Nonostante gli sforzi dei tecnici, la situazione non è ancora risolta, e la riattivazione del servizio è prevista per lunedì 28 ottobre. Per i treni regionali sono stati attivati bus sostitutivi, ma continuano a verificarsi limitazioni e cancellazioni. Problemi anche tra Rimini e Cesenatico La circolazione ferroviaria tra Rimini e Cesenatico rimane interrotta per le condizioni meteo sfavorevoli. Thesocialpost.it - Disagi sulla rete ferroviaria italiana: circolazione sospesa in più regioni a causa del maltempo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le condizioni meteo critiche continuano arein diverseitaliane. In particolare, il traffico ferroviario è stato sospeso su diverse tratte, con limitazioni di percorso e cancellazioni di numerosi treni, come riportato sul sito ufficiale di Trenitalia. Tra Caltanissetta e DittainoLa lineatra Caltanissetta Xirbi e Dittaino è chiusa da ieri adelle difficili condizioni meteorologiche. Nonostante gli sforzi dei tecnici, la situazione non è ancora risolta, e la riattivazione del servizio è prevista per lunedì 28 ottobre. Per i treni regionali sono stati attivati bus sostitutivi, ma continuano a verificarsi limitazioni e cancellazioni. Problemi anche tra Rimini e Cesenatico Latra Rimini e Cesenatico rimane interrotta per le condizioni meteo sfavorevoli.

