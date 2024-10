Automotive, salari, salute, diritti e occupazione: la Cgil Salerno scende in piazza (Di domenica 20 ottobre 2024) Venerdì e sabato intensi per la Cgil di Salerno, impegnata nelle prime due manifestazioni d’autunno che sanciscono l’inizio di una stagione di lotte contro il governo Meloni e contro provvedimenti che "non vanno nella direzione di tutela rispetto ai diritti fondamentali dei lavoratori". La Camera Salernotoday.it - Automotive, salari, salute, diritti e occupazione: la Cgil Salerno scende in piazza Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Venerdì e sabato intensi per ladi, impegnata nelle prime due manifestazioni d’autunno che sanciscono l’inizio di una stagione di lotte contro il governo Meloni e contro provvedimenti che "non vanno nella direzione di tutela rispetto aifondamentali dei lavoratori". La Camera

Controlli serrati a Salerno : fermati tassisti abusivi e parcheggiatori non autorizzati - Intensificazione dei controlli a Salerno La scorsa settimana, come riportato da Salernonotizie. Entrambi i conducenti sono stati sanzionati, con il ritiro immediato della patente e il sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, il Reparto Motociclisti ha monitorato costantemente le aree maggiormente colpite da ...

Salerno - controlli della polizia nei locali della movida - Nella serata di sabato della scorsa settimana, personale della Polizia Municipale e della Polizia di Stato (Divisione P. – dr. d. – senza la presenza sul posto del preposto; 1 segnalazione all' Agenzia delle entrate per irregolarità sul mancato utilizzo del registratore di cassa; 1 verbale ai sensi dell'art.

Danilo Iervolino torna a Salerno : un incontro per ricucire il legame con la squadra e i tifosi - Il ritorno di Iervolino a Salerno non si limita a dinamiche interne, ma ha ripercussioni dirette su come la squadra percepisce la propria identità. Il suo obiettivo è chiaro: ricostruire l'armonia perduta e riportare la squadra a una nuova fase di ...