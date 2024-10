? Schedina Serie B – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra selezione per le 4 gare in programma il 20 Ottobre 2024 nella Serie B. Abbiamo scelto una combinazione di Pronostici equilibrati con l’obiettivo di massimizzare le probabilità di successo. Buona fortuna! Partita Pronostico Quota Carrarese – Mantova Combo 1X + Under 3,5 1.65 Juve Stabia – Cremonese Combo X2 + Under 3,5 1.65 Reggiana – Frosinone Multigol 0-2 casa + 1-4 ospite 1.50 Cesena – Sampdoria X Primo Tempo e/o X Finale 1.60 Analisi delle Partite Carrarese – Mantova Pronostico: Combo 1X + Under 3,5 Analisi: Carrarese parte favorita in casa, ma ci aspettiamo una partita con pochi gol. Juve Stabia – Cremonese Pronostico: Combo X2 + Under 3,5 Analisi: Cremonese ha una leggera superiorità e dovrebbe evitare la sconfitta, in una partita con meno di 4 gol. Pronosticipremium.com - ? Schedina Serie B – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra selezione per le 4 gare in programma il 20nellaB. Abbiamo scelto una combinazione diequilibrati con l’obiettivo di massimizzare le probabilità di successo. Buona fortuna! Partita Pronostico Quota Carrarese – Mantova Combo 1X + Under 3,5 1.65 Juve Stabia – Cremonese Combo X2 + Under 3,5 1.65 Reggiana – Frosinone Multigol 0-2 casa + 1-4 ospite 1.50 Cesena – Sampdoria X Primo Tempo e/o X Finale 1.60 Analisi delle Partite Carrarese – Mantova Pronostico: Combo 1X + Under 3,5 Analisi: Carrarese parte favorita in casa, ma ci aspettiamo una partita con pochi gol. Juve Stabia – Cremonese Pronostico: Combo X2 + Under 3,5 Analisi: Cremonese ha una leggera superiorità e dovrebbe evitare la sconfitta, in una partita con meno di 4 gol.

