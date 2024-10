Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega domina la Gara-1 di Jerez. Toprak Razgatlioglu gestisce ed è Campione del Mondo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nell’odierna-1 del round dide la Frontera,partiva con la consapevolezza e il privilegio di poter cedere 9 punti aper laurearsidel2024 dellacon un giorno d’anticipo rispetto alla conclusione della stagione. In altre parole, in caso di vittoria dell’italiano, il turco era consapevole di poter chiudere i conti passando per terzo sotto la bandiera a scacchi. Se poi l’emiliano non avesse primeggiato, all’anatolico sarebbe stato sufficiente ottenere un piazzamento nei primi cinque. Risultati apparentemente banali per chi, quest’anno, ha chiuso sul podio 24 delle 27 gare nelle quali è partito. Nello sport, così come nella vita, non c’è però nulla di banale o scontato.