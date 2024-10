Morì in motoslitta sul Monte Pora: chiesti due anni per l’accompagnatore (Di sabato 19 ottobre 2024) LA TRAGEDIA. Nel 2020 un 41enne svizzero finì contro un palo. La difesa: «La vittima agì in autonomia, l’imputato non ha colpe» Ecodibergamo.it - Morì in motoslitta sul Monte Pora: chiesti due anni per l’accompagnatore Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LA TRAGEDIA. Nel 2020 un 41enne svizzero finì contro un palo. La difesa: «La vittima agì in autonomia, l’imputato non ha colpe»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morì cadendo dalla motoslitta durante un’escursione : chiesti 2 anni per la guida che accompagnava - È più suggestivo e affascinante il contesto con il plenilunio e infatti ci sono tantissimi escursionisti e sci alpinisti che si avventurano in situazioni del genere. La difesa, retta dall’avvocato Ettore Tacchini, ha chiesto l’assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto: “Il punto in cui è avvenuto l’incidente è lo spiazzo di accesso al circuito, è un prato in leggera pendenza e il ... (Bergamonews.it)