Modena-Palermo 2 a 2 | Gliozzi e Caldara rimontano lo svantaggio, un punto a testa per le due squadre (Di sabato 19 ottobre 2024) comParte forte il Palermo che dopo appena due minuti centra il palo con Henry che cerca di girare un cross in rete. Il Modena reagisce subito e ci prova con Dellavalle che trova il tiro su una palla messa in mezzo ma Diakité salva. Al 10' ancora i gialloblù sono in attacco e Desplanches Modenatoday.it - Modena-Palermo 2 a 2 | Gliozzi e Caldara rimontano lo svantaggio, un punto a testa per le due squadre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) comParte forte ilche dopo appena due minuti centra il palo con Henry che cerca di girare un cross in rete. Ilreagisce subito e ci prova con Dellavalle che trova il tiro su una palla messa in mezzo ma Diakité salva. Al 10' ancora i gialloblù sono in attacco e Desplanches

Modena-Palermo (sabato 19 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - convocati - quote - pronostici - I siciliani vengono dalla sconfitta interna contro la Salernitana prima della sosta e sabato cercheranno di riscattarsi contro un Modena contro il quale hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti puntando anche sul fatto che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il Palermo non ha la classifica che molti avevano previsto anche se c’è ancora tantissimo tempo per raddrizzare la ... (Infobetting.com)

Formazioni ufficiali Modena-Palermo - Serie B 2024/2025 - Ci si aspettava un inizio migliore da parte dei rosanero, che stazionano a metà classifica con 11 punti in 8 partite. Non sta facendo meglio il Modena, che invece è in 13esima posizione con 9 punti ottenuti. La vittoria serve a entrambe le squadre, quindi ci si può attendere una sfida interessante. Le formazioni ufficiali di Modena-Palermo, partita valida per la nona giornata della Serie B ... (Sportface.it)

Modena-Palermo oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - La formazione emiliana di Pierpaolo Bisoli arriva dal pareggio dello scorso turno contro il Catanzaro e adesso ha voglia di tornare al successo davanti ai propri tifosi, per scavalcare in classifica gli avversari odierni. La partita andrĂ in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarĂ affidata a Dazn, a cui sarĂ affidato anche il servizio di streaming. (Sportface.it)