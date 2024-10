Milan, indiscrezioni clamorose su Rafa Leao: rottura definitiva con Fonseca? (Di sabato 19 ottobre 2024) Contro l'Udinese Rafa Leao potrebbe essere la sua seconda panchina in campionato di questo inizio di stagione. Una circostanza davvero inusuale, dato che lo scorso anno con Stefano Pioli era stato lasciato fuori dagli 11 titolari solo cinque volte. Una scelta che forse denota un complicato rapporto con Paulo Fonseca, suo nuovo allenatore. Nonostante siano entrambi portoghesi, Leao e Fonseca non sembra andare d'amore e d'accordo. L'atteggiamento in campo dell'esterno offensivo in queste prime uscite del Milan è parso troppo morbido. L'allenatore si aspetta da lui più assist, gol e giocate decisive. Proprio come accade quando veste la maglia della sua Nazionale. Stando a quanto trapela da Milanello, non ci sarebbe stato però un litigio tra i due. Liberoquotidiano.it - Milan, indiscrezioni clamorose su Rafa Leao: rottura definitiva con Fonseca? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Contro l'Udinesepotrebbe essere la sua seconda panchina in campionato di questo inizio di stagione. Una circostanza davvero inusuale, dato che lo scorso anno con Stefano Pioli era stato lasciato fuori dagli 11 titolari solo cinque volte. Una scelta che forse denota un complicato rapporto con Paulo, suo nuovo allenatore. Nonostante siano entrambi portoghesi,non sembra andare d'amore e d'accordo. L'atteggiamento in campo dell'esterno offensivo in queste prime uscite delè parso troppo morbido. L'allenatore si aspetta da lui più assist, gol e giocate decisive. Proprio come accade quando veste la maglia della sua Nazionale. Stando a quanto trapela daello, non ci sarebbe stato però un litigio tra i due.

