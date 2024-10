Maxi-rissa fra bande con machete. Cresce la paura per la violenza delle gang giovanili (Di sabato 19 ottobre 2024) Immagine di repertorioUna violenta rissa tra due gruppi formati da ragazzi in giovane età, è esplosa il 2 ottobre intorno alle 22 a Robbio Lomellina, nel Pavese, nei pressi di un kebab. La disputa, scaturita da un presunto furto di cellulare, ha portato alla denuncia di sei persone da parte dei carabinieri. Gli indagati, di età compresa tra i 19 e i 29 anni e di nazionalità marocchina, tunisina e italiana, sono stati segnalati alla Procura di Pavia. Secondo quanto emerso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, la situazione è rapidamente degenerata quando uno dei partecipanti ha estratto un machete, colpendo un altro giovane alla mano. La vittima, trasportata all’Ospedale Civile, ha riportato lesioni a un tendine, con una prognosi di 30 giorni. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le dinamiche della rissa e valutare eventuali responsabilità penali più gravi. Thesocialpost.it - Maxi-rissa fra bande con machete. Cresce la paura per la violenza delle gang giovanili Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Immagine di repertorioUna violentatra due gruppi formati da ragazzi in giovane età, è esplosa il 2 ottobre intorno alle 22 a Robbio Lomellina, nel Pavese, nei pressi di un kebab. La disputa, scaturita da un presunto furto di cellulare, ha portato alla denuncia di sei persone da parte dei carabinieri. Gli indagati, di età compresa tra i 19 e i 29 anni e di nazionalità marocchina, tunisina e italiana, sono stati segnalati alla Procura di Pavia. Secondo quanto emerso dalle immaginitelecamere di sorveglianza, la situazione è rapidamente degenerata quando uno dei partecipanti ha estratto un, colpendo un altro giovane alla mano. La vittima, trasportata all’Ospedale Civile, ha riportato lesioni a un tendine, con una prognosi di 30 giorni. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le dinamiche dellae valutare eventuali responsabilità penali più gravi.

