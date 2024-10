Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: secondo Consonni nell’omnium dopo l’eliminazione

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21 Si schierano Paul e Truman per la loro seconda manche. 20.19 Yakovlev riesce a resistere al ritorno del neerlandese, 1-1 il complessivo tra i due. 20.19 Partiti i due corridori. 20.17 Si schierano Yakovlev e Hoogland per disputare il lororound. 20.15 Come prevedibile l’egemone delle prove veloci Lavreysen si aggiudica la seconda manche e si qualifica per le semifinali. 20.14 Pronti Lavreysen e Obara per la seconda manche della loro sfida personale. 20.12 Il programma di gara ora vedrà in gara i velocisti per le seconde manche dei quarti di finale. 20.10 La classifica aggiornata dell’omnium a una prova dal termine.