Ilfoglio.it - Le pagine imprescindibili che hanno seguito i viaggi e i traslochi di una vita

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Agli occhi di quelli che amano i i libri (purtroppo non sono tantissimi) è sempre più palese che il comprare, leggere, collezionare libri sia un’operazione in cui tutto si tiene a tutto. Compri libri da un catalogo antiquario, li vai scoprendo via via che ce li hai, ti si apre ogni volta uno sportello nuovo di conoscenze. Meglio collezioni, più grande si fa l’arco delle cose che conosci, che sai collegare l’una all’altra, che sai mettere assieme, più numerose diventano le piste che sei in grado di percorrere e talvolta sono piste esaltanti. Ecco perché ho amato molto, e fin dal titolo, un recentissimo libro di Walter Benjamin pubblicato in Italia, Tolgo la mia biblioteca dalle casse.