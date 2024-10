Il risultato di Sorrento-Benevento: ecco il pronostico dell’Intelligenza Artificiale (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome finirà Sorrento-Benevento? Lo abbiamo chiesto al chatbot di OpenAI che ha analizzato tutte le possibili variabili fornendo la sua analisi e il conseguente pronostico della sfida in programma al “Viviani” di Potenza. Nessuna risposta sconvolgente da parte dell’Intellingenza Artificiale, sia chiaro, che solo nella parte finale della sua risposta si è sbilanciata ipotizzando anche il possibile risultato finale: “La partita tra Sorrento e Benevento – ha risposto la chatbot di OpenAI – valida per la decima giornata di Serie C 2024-2025, promette di essere interessante. Benevento parte favorito, essendo una squadra con aspirazioni di alta classifica mentre il Sorrento, nonostante giochi in casa, ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere una forma costante. Anteprima24.it - Il risultato di Sorrento-Benevento: ecco il pronostico dell’Intelligenza Artificiale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome finirà? Lo abbiamo chiesto al chatbot di OpenAI che ha analizzato tutte le possibili variabili fornendo la sua analisi e il conseguentedella sfida in programma al “Viviani” di Potenza. Nessuna risposta sconvolgente da parte dell’Intellingenza, sia chiaro, che solo nella parte finale della sua risposta si è sbilanciata ipotizzando anche il possibilefinale: “La partita tra– ha risposto la chatbot di OpenAI – valida per la decima giornata di Serie C 2024-2025, promette di essere interessante.parte favorito, essendo una squadra con aspirazioni di alta classifica mentre il, nonostante giochi in casa, ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere una forma costante.

Sorrento-Benevento oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - Ecco tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Benevento, match dello Stadio Comunale valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. Sorrento-Benevento, come seguire il match La squadra giallorossa, dal suo canto, si trova al comando del girone C e spera di consolidare questo piazzamento dando seguito alla vittoria ... (Sportface.it)

Sorrento-Benevento - chiusa la prevendita : ecco quanti saranno i sanniti al “Viviani” - Saranno 291 i tifosi giallorossi presenti sugli spalti del “Viviani” per spingere la Strega verso la seconda vittoria in trasferta in questa stagione dopo il blitz contro il Team Altamura dello scorso 15 settembre. Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa alle 19 la prevendita per il settore ospiti dello stadio di Potenza dove domani pomeriggio (ore 15) il Benevento affronterà il Sorrento. (Anteprima24.it)

