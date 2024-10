Ilgiorno.it - Il processo d’appello per il delitto Ziliani. “Omicidio atroce, raramente ho visto piani così premeditati”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Brescia – Tutti e tre portano gli occhiali. Mirto Milani chiuso in una felpa blu, il solito codino, appare un po’ appesantito. Silvia Zani porta una camiciola bianca. La sorella Paola indossa una giacca di pelle, ha leggermente schiarito i capelli raccolti in uno chignon. Davanti alla Corte d’Assise di Brescia, presieduta da Claudio Mazza, è la prima udienza deldi secondo grado per l’di Laurae la soppressione del suo cadavere, sepolto lungo il greto del fiume Oglio. Laura, vigilessa in pensione: il suo corpo fu ritrovato in riva al fiume Oglio nei dintorni di Temù l’8 agosto 2021 Sotto la madre Marisa Cinelli fuori dal Tribunale di Brescia e gli imputati alla lettura della sentenza di condanna È la sera del 7 maggio del 2021. L’ultima sera di vita della 52enne ex vigilessa di Temù.