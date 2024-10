Il fronte treni. Stazione marittima pronta a riaprire (Di sabato 19 ottobre 2024) L’indirizzo era chiaro e, come dichiarato dal vicesindaco Giovanni Zinni, è sempre stato "un cavallo di battaglia del sindaco Daniele Silvetti". Detto, fatto: l’amministrazione comunale è intenzionata a riaprire la Stazione marittima. Non a caso, tramite il Piano urbano della mobilità sostenibile, si evince come Palazzo del Popolo voglia "rinnovare il collegamento tra la Stazione centrale e la Stazione marittima fino a Fincantieri, lungo lo spazio dei binari, mediante un sistema di trasporto pubblico locale". Questo, "valutando l’utilizzo di modalità di trasporto alternative tra la Stazione e Fincantieri", come ad esempio "tram-treno, filobus, bus elettrico da valutare con Regione Marche, Rete ferroviaria italiana e Autorità portuale". Il collegamento era stato dismesso dal 2015 e successivamente assicurato con una linea dedicata di trasporto pubblico locale di Conerobus. Ilrestodelcarlino.it - Il fronte treni. Stazione marittima pronta a riaprire Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’indirizzo era chiaro e, come dichiarato dal vicesindaco Giovanni Zinni, è sempre stato "un cavallo di battaglia del sindaco Daniele Silvetti". Detto, fatto: l’amministrazione comunale è intenzionata ala. Non a caso, tramite il Piano urbano della mobilità sostenibile, si evince come Palazzo del Popolo voglia "rinnovare il collegamento tra lacentrale e lafino a Fincantieri, lungo lo spazio dei binari, mediante un sistema di trasporto pubblico locale". Questo, "valutando l’utilizzo di modalità di trasporto alternative tra lae Fincantieri", come ad esempio "tram-treno, filobus, bus elettrico da valutare con Regione Marche, Rete ferroviaria italiana e Autorità portuale". Il collegamento era stato dismesso dal 2015 e successivamente assicurato con una linea dedicata di trasporto pubblico locale di Conerobus.

