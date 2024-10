Ilgiorno.it - Il bando dei vigili urbani che vieta tatuaggi e piercing: “Alterano la nostra uniforme”. Ma è polemica

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Trascore Balneario – Se ne vedono sempre di più sui corpi dei ragazzi, ma anche di quarantenni e cinquantenni. Hanno forme, colori e dimensioni diverse, ma isono di gran moda ormai da tempo ed è sempre più difficile incontrare qualcuno che non ne sfoggi uno in qualche parte del corpo. Insomma sono un vero fenomeno di costume. A Trescore Balneario, però, fa discutere undella polizia locale, segnalato da un aspirante agente, cheai candidati che vogliono entrare a far parte del Corpo di avere. “Il sistema di reclutamento, come la gestione del personale, è di competenza delle singole municipalità”, spiega un sito specializzato. Ecco spiegata l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Trescore resa nota con ilche ha suscitato le polemiche.