I giocatori dell’Inghilterra avevano il sorriso sulle labbra dopo l’affare Tuchel – Arteta

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-18 12:59:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore dell’Arsenal Mikelha previsto “tempi molto entusiasmanti” per l’Inghilterra sotto Thomase ha detto che i membri della sua squadra dei Tre Leoni sono soddisfatti della nomina del tedesco. Mercoledìè stato nominato successore di Gareth Southgate, con l’ambizione di guidare un gruppo che include le stelle dei Gunners Declan Rice e Bukayo Saka alla gloria della Coppa del Mondo FIFA 2026. “Impareranno molto”, ha detto, discutendo di cosa possono aspettarsi iinglesi da, vincitore della Champions League con l’ex club del Chelsea. “Secondo me è uno dei migliori allenatori al mondo, senza dubbio. Le sue esperienze, il modo in cui sono organizzate le sue squadre: tempi molto emozionanti.