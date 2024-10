Liberoquotidiano.it - Digital meet 2024, convegno 'L'etica dell'intelligenza artificiale'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “L'”. Questo il titolo deldi oggi in Sala Zuccari, a Palazzo Madama, organizzato daal quale è intervenuto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini. “Servono regole – ha detto il Sottosegretario – e noi abbiamo cercato di anticipare anche i tempi'Unione Europea, abbiamo per esempio inserito una novità che nell'Ai Act non c'è, cioè il reato di deep fake, una aggravante che prevede una pena detentiva da 1 a 5 anni. Abbiamo fatto questo perché crediamo che questo sia uno dei più grandi rischi per il processo democratico e per la distorsione del rapporto democratico tra cittadini e informazioni".