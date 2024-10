Deportazioni bloccate, stroncato il modello Albania (Di sabato 19 ottobre 2024) C’è un giudice a Roma. Si trova al secondo piano di viale Giulio Cesare 54/B, alla XVIII sezione civile del tribunale ordinario, quella per i diritti della persona e l’immigrazione. Deportazioni bloccate, stroncato il modello Albania il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Deportazioni bloccate, stroncato il modello Albania Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 19 ottobre 2024) C’è un giudice a Roma. Si trova al secondo piano di viale Giulio Cesare 54/B, alla XVIII sezione civile del tribunale ordinario, quella per i diritti della persona e l’immigrazione.ilil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deportazioni bloccate, stroncato il modello Albania - Giustizia (Italia) Il tribunale di Roma ordina il rientro in Italia di 12 migranti. Il governo farà ricorso. Le udienze con i maxischermi in un clima surreale. Sentenze basate sulla Corte di giustizia ... (ilmanifesto.it)

Harry e Meghan hanno acquistato una villa in Portogallo. Tornano in Europa? - Loro la definiscono una casa vacanze, ma la nuova dimora di Harry e Meghan non convince. Potrebbe essere una soluzione alle continue minacce di Trump ... (iodonna.it)

Accadde oggi: 16 ottobre, almanacco del giorno - Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Gaston Bachelard (1962) – Filosofo ed epistemologo francese Patrice De Mac-Mahon (1893) – 3° presidente ... (globalist.it)